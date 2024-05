Il CorSera avverte: "Il Milan deve risolvere il caso Theo. Piace al Bayern"

Il calciomercato regala sempre sogni e ambizioni ai tifosi ma anche, talvolta, paure e speranze. In particolare queste ultime si sperimentano quando non si vuole veder andare via un proprio giocatore. Questo è quello che potrebbe succedere a diversi top club di Serie A con diversi calciatori di livello. Ed è esattamente ciò che cerca di indagare il Corriere della Sera questa mattina nelle proprie pagine dedicate allo sport. Si parla, già dal titolo, anche di un top player rossonero. Scrive il CorSera: "Il Milan deve risolvere il caso Theo".

Si legge più avanti: "Bayern su Hernandez. L'esterno rossonero piace ai tedeschi. Ma per averlo servono 80 milioni". Che Theo Hernandez piaccia al Bayern Monaco non è una novità: i bavaresi sono sulle tracce del francese da tempo e probabilmente affonderanno il colpo se Alphonso Davies dovesse essere ceduto al Real Madrid. Lato Milan, il francese va in scadenza nel 2026 e nonostante i discorsi per il rinnovo siano già stati avviati da tempo, ancora non si è arrivati a una soluzione. La richiesta sarebbe di 8 milioni. Questi fattori più la sensazione di essere arrivati al capolinea con l'addio di Pioli fanno pensare che il Milan potrebbe anche pensare di voler cedere Hernandez, in una mossa che ricorderebbe moltissimo quella di Tonali della passata estate.