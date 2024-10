Il CorSera: "Camarda, il ritorno a scuola. Il Milan è il suo futuro ma non dimentica i compiti"

vedi letture

Quella dell'altro giorno rimarrà in un modo o nell'altro una serata storica, nonostante il gol annullato dal Var. Rete o non rete, Francesco Camarda, ed il Milan è comunque entrato nella storia come il più giovane esordiente italiano nella storia della Champions League, riconoscimento non da poco che conferma la continua evoluzione, e crescita, di questo ragazzo, che comunque non sembrerebbe essere tutto d'un pezzo, nel senso che non si starebbe facendo travolgere dalla notorietà e da quello che si dice di lui in giro.

A parlare di questa cosa questa mattina Il Corriere della Sera, che parlando del giovane attaccante del Milan ha titolato: "Camarda, il ritorno a scuola. Il Milan è il suo futuro ma non dimentica i compiti", perché nella vita c'è bisogno di valori, ed al classe 2008 non sembrerebbero assolutamente mancare.