Il CorSera e le parole del generale Fonseca: "Siamo il Milan, rispetto per tutti, paura di nessuno"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina apre le sue pagine sportive su Milan-Juventus di questa sera alle 18 a San Siro, riportando le parole di ieri in conferenza stampa del generale Paulo Fonseca: "Siamo il Milan, rispetto per tutti, paura di nessuno". Il tecnico portoghese ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi giocatori: "Abbiamo bisogno di fare più vittorie consecutive, io sono sempre positivo, penso sempre che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve ma non abbiamo paura".

Se i rossoneri vogliono restare in corsa per lo scudetto, questa sera hanno una solo risultato a disposizione, vale a dire la vittoria. Fonseca si affiderà in avanti al ritrovato Rafael Leao e al grande ex della partita Alvaro Morata. In dubbio invece Christian Pulisic che non è al meglio: stamattina farà un test decisivo, se non ce la dovesse fare spazio a Ruben Loftus-Cheek dal primo minuto.