Il CorSera e le parole di Ibra sul futuro: "Sono vicino alla linea di porta e ho un po’ paura"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina riporta le dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic a ESPN in merito al suo futuro: "Sono vicino alla linea di porta e ho un po’ paura". Lo svedese resta concentrato sul finale di questa stagione in cui il suo Milan si sta giocando lo scudetto, ma intanto è davanti ad un bivio: smettere o andare avanti?