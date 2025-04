Il CorSera in apertura: "Il Milan cancella l'Inter dalla Coppa Italia"

Anche il Corriere della Sera apre una parte della sua prima pagina odierna sul derby di Coppa Italia, vinto 3-0 dal Milan che vola in finale e cancella il sogno Triplete dell'Inter, che resta così in corsa in campionato (dove è in vetta alla classifica a pari punti col Napoli) e in Champions League (dove affronterà il Barcellona in semifinale): "Il Milan cancella l'Inter dalla Coppa Italia. Rossoneri in finale", si legge in un box proposto nel taglio alto dal quotidiano generalista.

Nella semifinale si ritorno, dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Conceicao soffre nel primo tempo ma chiude avanti di un gol con la torsione aerea vincente di Jovic, che si ripete poi a inizio ripresa con la zampata del raddoppio che indirizza definitivamente la gara. Da quel momento in poi l'Inter stacca la spina e il Milan dilaga nel finale con il 3-0 di Reijnders. L'avversaria del Diavolo in semifinale sarà una tra Bologna e Empoli, avversarie questa sera al Dall'Ara nella seconda semifinale di ritorno: nel primo round giocato al Castellani è arrivato il netto 3-0 rossoblu, che a meno di clamorosi colpi di scena affronteranno il Diavolo il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma per aggiudicarsi il trofeo. Il fischio d'inizio è in programma oggi alle ore 21.