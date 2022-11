Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

“Vincono Inter, Milan e Juventus” titola in prima pagina l’edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano si sofferma sul trionfo dell’Inter contro l’Atalanta per 3-2, quello del Milan in extremis sulla Fiorentina per 2-1 e infine quello della Juventus per 3-0 sulla Lazio, superata in classifica.