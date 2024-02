Il CorSera Milano: "Il Milan apre sul restyling di San Siro. E Cardinale chiama Zhang"

Al netto della bruttissima sconfitta maturata per il Milan in casa del Monza, ieri sera sono arrivate anche delle ulteriori novità anche sul tema stadio che hanno anche un po' sorpreso gli addetti ai lavori. Oggi il Corriere della Sera, edizione Milano, riprendendo quanto riferito da ANSA e quanto dichiarato da Paolo Scaroni nel pre partita, fa il punto della situazione a livello generale e titola: "Il Milan apre al restyling di San Siro firmato WeBuild. E Cardinale chiama Zhang".

La prima notizia è che Milan e Inter si stanno ancora sentendo in materia di nuovo stadio: due contatti, uno a metà gennaio in cui Cardinale ha chiamato Zhang e gli avrebbe proposto di tornare a lavorare insieme su un progetto unico, quello di San Donato; l'altro a inizio febbraio nella sede nerazzurra, a margine di un altro incontro anche con i dirigenti della Juventus per la Serie A a 18 squadre, in cui i nerazzurri avrebbero manifestato il loro disinteresse all'opzione proposta. Sulla ristrutturazione di San Siro da parte di WeBuild, poi, è arrivata una apertura da parte di Scaroni che però ha comunque confermato che San Donato è il piano A.