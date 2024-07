Il CorSera recita: "Fonseca vuol dire fiducia e... vincere"

Questa mattina il Corriere della Sera, nelle sue pagine in fondo al giornale dedicate allo sport, dedica un primo piano alla prima giornata di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. L'ex Lille al mattino, dopo l'incontro con la dirigenza e il giro nel Museo, è stato protagonista con la conferenza stampa. Nel pomeriggio si è spostato a Milanello e con il suo staff ha diretto il suo primo allenamento, incontrando per la prima volta anche squadra e tifosi.

Oggi il CorSera titola: "Fonseca vuol dire fiducia e... vincere". Nell'occhiello si legge: "Il nuovo tecnico si presenta e svela senza timidezze le sue ambizioni". Queste vengono riportate nel sottotitolo: "Zlatan mi ha fatto vedere il Museo e i buchi dove mettere i nuovi trofei". Poi viene dato rilievo a tre passaggi chiave della conferenza. Il primo è il confronto con Mourinho: "Condividiamo il medesimo obiettivo: quello di vincere". Poi il colloquio con Cardinale: "Mi ha detto una frase che mi ha colpito: il Milan vuole vincere non solo oggi ma anche domani". Infine la notazione sullo stile di gioco: "Voglio imporre un gioco dominante. Il Milan ha una storia di calcio offensivo e io intendo costruire una squadra coraggiosa".