Il CorSera sul Milan: "La missione di Pioli: cambiare passo con le 'piccole' per giocarsi lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

"La missione di Pioli: cambiare passo con le 'piccole' per giocarsi lo scudetto": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al momento del Milan che stasera sarà impegnato a San Siro contro l'Udinese. I rossoneri vogliono dimenticare subito il mezzo passo falso di Salerno e per farlo devono battere a tutti i costi i friulani.