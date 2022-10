Il CorSera sulla formazione del Milan: "Diaz rientra e si riprende il posto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera si porta avanti e titola sulla probabile formazione del Milan domani a Torino: "Diaz rientra e si riprende il posto". Lo spagnolo era uscito nel corso della gara contro il Monza, in cui aveva segnato una doppietta, ed era riuscito a recuperare in extremis per Zagabria senza che però ci fosse bisogno di scendere in campo. A Torino il 10 sarà verosimilmente di nuovo titolare a discapito di Charles De Ketelaere che, invece, si accomoderà in panchina.