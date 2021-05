Il CorSera titola: "Donnarumma, mano tesa ai tifosi"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Donnarumma, mano tesa ai tifosi". Sembrano esserci segnali di disgelo tra i tifosi rossoneri e Gigio Donnarumma, il quale ieri su Twitch ha dichiarato: "I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà e ti danno qualcosa in più, ma bisogna anche saper sopportare le critiche quando le cose non vanno bene. Purtroppo ultimamente non sono allo stadio, ma quando ci sono ti danno tanto. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. Li aspettiamo". Gigio aspetta i tifosi allo stadio, mentre loro attendono il suo rinnovo che però per ora tarda ad arrivare.