Il CorSera titola: "L'Inter per lo scudetto, il Milan per l'orgoglio"

"L'Inter per lo scudetto, il Milan per l'orgoglio". Così titola in apertura oggi il Corriere della Sera. Nerazzurri e rossoneri si sfideranno questa sera alle ore 20.45, nella stracittadina milanese che chiude la 33^ giornata di Serie A. Con un successo contro i rivali cittadini, la squadra di Inzaghi può festeggiare la conquista matematica dello scudetto della seconda stella. Pioli e i suoi ragazzi vogliono invece rimandare tale festa, oltre che evitare il sesto ko di fila nel derby.

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao.