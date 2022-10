Il CorSera titola: "La «sfida romantica» tra Milan e Monza. Le visioni di Galliani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera per presentare la sfida di oggi tra Milan e Monza prende in prestito le parole pronunciate ieri da Stefano Pioli in conferenza stampa e scrive: "La «sfida romantica» tra Milan e Monza. Le visioni di Galliani". Ha scelto le parole giuste il tecnico del Milan per presentare un pomeriggio carico di emozioni da cui però la squadra rossonera dovrà essere brava ad astrarsi per almeno 90 minuti e compiere il suo dovere, ovvero portare a casa i tre punti. Una giornata che tra l'altro, sugli altri campi, presenta molte sfide di cartello con il Napoli a Roma e la Lazio che fa visita all'Atalanta. Galliani si avvicina in modo molto candido alla sfida e ha dichiarato: "è come decidere tra due mamme".