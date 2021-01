"Milan, che fatica", titola l'edizione odierna del Corriere della Sera. I rossoneri, in Coppa Italia, domano il Torino solo ai rigori. Ibrahimovic gioca dal primo minuto ma non riesce a incidere, viene poi sostituito dopo un tempo. Decisivo l'errore di Rincon. Donnarumma espulso in panchina. Ora il Milan affronterà la vincente di Fiorentina-Inter.