Il CorSera titola: "Napoli e Milan si accontentano: quattro gol per non farsi del male"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Napoli e Milan si accontentano: quattro gol per non farsi del male". Ieri sera al San Paolo, Napoli e Milan hanno pareggiato 2-2 e portato a casa un punto che va bene ad entrambe. La squadra di Gattuso ha giocato meglio, ma i rossoneri di Pioli non hanno mai mollato e nonostante un po' di stanchezza hanno strappato un pari che gli permette di fare un altro passo importante verso l'Europa.