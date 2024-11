Il CorSport analizza la difesa del Milan: "Le coppie scoppiano"

Uno dei problemi maggiori, se non il problema per eccellenza, del Milan di Fonseca è quello relativo all'equilibrio difensivo della squadra rossonera. Tanti, troppi gol presi e moltissime situazioni concesse anche in partite in cui, sulla carta, non si doveva soffrire in quel modo. E a testimonianza di un sistema difensivo in confusione ci sono le scelte di Paulo Fonseca che da inizio stagione ha utilizzato cinque coppie di centrali differenti e in generale continua a cambiare interpreti alla ricerca di una soluzione che lo soddisfi a 360 gradi.

Oggi l'analisi del Corriere dello Sport verte proprio su questo tema. Il titolo recita così: "Rebus Milan, le coppie scoppiano. Fonseca e il suo staff al lavoro: si cerca stabilità in difesa". Nel sottotitolo si entra un po' di più nel dettaglio: "Prima il tandem Gabbia-Tomori, poi quello formato da Pavlovic e Thiaw ma le reti subite sono 14". Analizzando i numeri delle varie coppie (solo il duo Gabbia-Thiaw non si è ancora visto) non ce ne è nessuna che spicca rispetto alle altre, forse solo Gabbia-Pavlovic che però hanno giocato solo una partita insieme, vinta, ma che costituisce un campione troppo ridotto. Individualmente Matteo Gabbia è stato il migliore e il centrale italiano dovrebbe tornare con la Juventus.