Il CorSport apre con le parole di Capello: "Napoli e Milan sono mature per lo scudetto"

Spazio sulla prima pagina del Corriere dello Sport alle parole di Fabio Capello in vista del big match del San Paolo tra Napoli e Milan: "Napoli e Milan sono mature per lo scudetto". L'ex tecnico gioca in anticipo la sfida: "Gattuso ha risollevato i partenopei. Pioli dispone di giocatori imprevedibili: così possono contrastare Juventus e Inter".