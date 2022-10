Il CorSport apre così: "Emozioni da Milan, c'è il Monza del Cavaliere"

MilanNews.it

"Emozioni da Milan, c'è il Monza del Cavaliere", anche l'apertura del Corriere dello Sport in prima pagina si concentra sul grande tema che porta con sè la sfida di questo pomeriggio tra Milan e Monza, valida per l'undicesima giornata di campionato: il ritorno (anche se non fisico) di Silvio Berlusconi da avversario a San Siro, accompagnato dal braccio destro di sempre Adriano Galliani. Un pomeriggio che, aldilà di quello che succederà in campo, si preannuncia molto emozionante.