Il CorSport apre così: "Il Milan travolto dal Chelsea: pesante 3-0"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini nella sua prima pagina di oggi e titola così sulla partita dei rossoneri a Londra di ieri sera: "Il Milan travolto dal Chelsea: pesante 3-0". La squadra di Pioli che ha rimarcato la serata no a fine gara, paga lo scotto di diverse assenze molte delle quali molto pesanti. Ora il Milan viene raggiunto dal Chelsea a quota quattro e superato dal Salisburgo in cima alla classifica che ha vinto per 1-0 sulla Dinamo Zagabria.