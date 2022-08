Il CorSport apre così in prima pagine: "Il Milan va più forte"

MilanNews.it

© foto di Pierpaolo Matrone

"Il Milan va più forte": titolo eloquente quello scelto questa mattina dal Corriere dello Sport per descrivere la prima uscita stagionale in campionato dei Campioni d'Italia in carica. La squadra di Pioli ha battuto per 4-2 l'Udinese dopo una prova "di forza" in cui Rebic ha segnato una doppietta. Quattro reti e una prestazione offensiva convincente anche per l'allenatore del Milan che ha dichiarato di aver visto una mezz'ora di grande calcio.