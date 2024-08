Il CorSport conferma: "Accordo Kalulu. C'è l'ok del Milan"

Tutto fatto, o quasi, per il passaggio di Pierre Kalulu alla Juventus. Una trattativa lampo che porterà il francese alla corte di Thiago Motta in cerca di maggiore spazio e più minuti. Ieri il classe 2000 era a San Siro con i suoi attuali compagni per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi ma è rimasto in tribuna, senza vestire i panni del calciatore. Oggi il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di ieri sulla buona riuscita dell'affare, scrivendo: "Accordo Kalulu, Motta ha il jolly".

Nell'occhiello si riporta lo stato della trattativa: "C'è l'ok del Milan, in arrivo quello di Pierre". Manca solo il via libera del giocatore che però, a questo punto, dovrebbe essere solamente una formalità: nelle prossime ore, tra domani e dopodomani, Kalulu sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Nel sottotitolo si riportano le motivazioni per le quali la Juve ha puntato su Kalulu: "Il centrale è adattabile a terzino. Intesa sul prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla rivendita: operazione da circa 20 milioni". In totale, si legge, i bianconeri spenderanno 3 milioni per il prestito e 14 più bonus per il riscatto.