Il CorSport conferma: "Tutto su Emerson Royal. Il Milan ora fa sul serio"

Come riportato sia da Gazzetta dello Sport che da Tuttosport e come ribadito dal Corriere dello Sport, la trattativa tra Milan e Tottenhem per portare in rossonero Emerson Royal sta per decollare. La richiesta di un nuovo terzino arriva direttamente da Paulo Fonseca che vuole aumentare la competizione in rosa ma anche per la posizione di Alessandro Florenzi che aveva litigato con il tecnico portoghese ai tempi della Roma e che per questo potrebbe essere destinato all'addio dopo tre stagioni con il rossonero addosso.

Oggi il CorSport titola così: "Tutto su Emerson Royal. Il Milan ora fa sul serio". Nell'occhiello viene dato il contesto: "Il tecnico Fonseca ha chiesto un terzino destro: il brasiliano del Tottenham ha già dato il suo assenso. Manca soltanto l'accordo economico tra le due società". Relativamente a questo è il sottotitolo a chiarire qualche passaggio in più: "Gli Spurs chiedono 25 milioni per il difensore, i rossoneri vorrebbero investirne non più di 20". Il calciatore è legato alla squadra londinese ancora per due anni.