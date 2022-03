Il CorSport e l'intervista a Cannavaro: "Scudetto per quattro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Scudetto per quattro”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina riprendendo le parole di Fabio Cannavaro. “Il campione del mondo e lo sprint per il titolo”, scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta altre dichiarazioni dell’ex tecnico del Guangzhou: “Un errore clamoroso tagliare fuori la Juve. E il Napoli rimane in corsa. Il Milan ha vinto perché ha rubato agli azzurri il palleggio. L’Inter ha la forza dell’organico. Mancini può contare su Scamacca e Zaniolo”.