Il CorSport e le parole di Pioli: "Milan vai a mille! E muoviti sul mercato"

"Milan vai a mille! E muoviti sul mercato". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica ai rossoneri riprendendo i concetti espressi da Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di ieri. "Oggi al Meazza, calendario alla mano, il Diavolo ha l’occasione per tornare in testa da solo dopo 10 mesi. Il tecnico sprona i suoi e manda messaggi al club", scrive il quotidiano romano, che poi riporta altre dichiarazioni del mister: "Siamo una squadra che non può restare ad aspettare l’avversario Vinciamo poi penseremo al Liverpool. Brutto colpo il k.o. di Kjaer. Adesso ci serve un rinforzo in difesa ma che sia all’altezza".