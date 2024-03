Il CorSport elogia Pulisic: "E' tra i millenari del gol nel Milan"

Christian Pulisic sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Lo dicono i numeri e forse non lo pensava nemmeno lui, dopo le ultime annate molto difficili vissute con la maglia del Chelsea. Eppure i dodici gol in stagione parlano chiaro, a cui fanno da contorno anche 8 assist: per un totale di 20 partecipazioni al gol in questa stagione. Con il Verona, domenica scorsa, è arrivato il gol numero 9 in campionato che è coinciso con una rete importantissima per la storia del Milan. Il gol con cui l'americano ha messo a segno il 2-0 sul Verona, infatti, è il numero 5000 della storia rossonera in Serie A.

Per questa ragione oggi il Corriere dello Sport, parlando di Pulisic, scrive: "Primato Pulisic. E' tra i millenari del gol nel Milan". A fare compagnia all'americano ci sono vere e proprie leggende del club: Il numero 1000 l'ha segnato Nordahl, il 3000 è stato opera di Massaro e infine il 4000 l'ha fatto registrare Kakà. Ora Pulisic è on fire e ha trovato una grande continuità: la speranza è che possa mantenerla fino al termine della stagione e oltre. La sensazione è che i margini di crescita ci siano ancora e siano anche moltissimi.