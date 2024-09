Il CorSport elogia Silvano Vos: "Il biglietto da visita è vincente"

Domenica pomeriggio il Milan Futuro ha giocato la sua seconda gara di campionato, la prima in casa anche se nello stadio di Busto Arsizio in attesa che sia pronto quello di Solbiate. A sfidare i rossoneri è stato il Carpi che portandosi in vantaggio nel primo tempo ha poi subito la rimonta rossonera grazie al rigore conquistato e trasformato da Francesco Camarda che ha fissato il risultato sul punteggio definitivo di 1-1. A brillare però non è stato solo il classe 2008 ma anche uno dei nuovi volti del club: Silvano Vos.

Il centrocampista olandese è stato uno dei colpi di mercato degli ultimi giorni, in arrivo dall'Ajax dopo aver giocato per tutta la sua giovane carriera con i Lancieri. Il suo ingresso in campo è stato più che positivo, dimostrando già di valere più della categoria in cui ha esordito. Il Corriere dello Sport per questo elogia il calciatore olandese: "Vos, il biglietto da visita è vincente. Si è subito messo in mostra in Serie C nel Milan Futuro". Si trattava solo della prima partita ma se dovesse continuare così, inevitabilmente gli occhi di Fonseca potrebbero posarsi su di lui.