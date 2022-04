Il CorSport in apertura: "Lo sprint di Leao: scudetto e Qatar"

MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina anche al Milan ed in particolare a Rafael Leao: "Lo sprint di Leao: scudetto e Qatar" è il titolo del quotidiano romano. Il portoghese è certamente uno dei protagonisti nella stagione rossonera e vuole confermarsi anche in questo finale di campionato, trascinando il Diavolo verso il titolo. Il giovane attaccante spera poi di ritagliarsi un ruolo importante anche nel Portogallo in vista dei prossimi Mondiali in Qatar.