Il CorSport in apertura: "Milan, un esame Real ma l'obiettivo è Isco"

Spazio sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport anche ai rossoneri con questo titolo: "Milan, un esame Real ma l'obiettivo è Isco". Stasera il Diavolo sarà impegnato in amichevole contro il Real Madrid, ma per i dirigenti milanista sarà anche un'ottima occasione per parlare con i Blancos di Isco, trequartista spagnolo da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi.