Il CorSport in apertura: "Pazzo scudetto". Remuntada Milan contro la Juve

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Pazzo scudetto". Perdono entrambe le prime della classe negli anticipi della 31^ giornata, con la Lazio sconfitta a Lecce per 2 a 1 e la Juventus che va avanti 2 a 0 contro il Milan e poi subisce 4 reti. Ibrahimovic, Kessie e Leao ribaltano la Juventus in soli 6 minuti, poi ci pensa Rebic a chiudere per il definitivo 4 a 2: Lazio e Juventus restano così separate da 7 punti in classifica.