Il CorSport in apertura sul derby: "La notte delle stelle"

vedi letture

"La notte delle stelle" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito al derby di stasera. L'Inter punto allo scudetto subito, e il Milan però non lo vuole in faccia. Lautaro prepara la sfilata, mentre Leao conta di farla slittare, si legge sulle prima pagina del quotidiano. Da una parte l'adrenalina di Simone Inzaghi: "A un passo dalla vetta ma non è un'ossessione". Dall'altra Stefano Pioli e un futuro sempre più incerto: "Si parla del mio futuro, non fa bene".

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it