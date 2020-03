Il CorSport in prima pagina: "Crolla il Milan, doppio colpo delle genovesi"

"Crolla il Milan, doppio colpo delle genovesi": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport in merito alle partite di Serie A di ieri. Il Genoa passa a San Siro 2-1 e affonda i rossoneri di Stefano Pioli. Inutile il gol dello svedese Ibrahimovic. Samp ok in rimonta sull'Hellas Verona (2-1). Viola: pari a Udine. Blitz della SPAL in casa del Parma. Oggi Sassuolo-Brescia chiuderà la giornata.