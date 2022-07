Il CorSport in prima pagina: "De Ketelaere è un caso, il Milan ora va di fretta"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, pone l'accento sulla questione trequartista che sta tenendo banco ormai da alcuni giorni in casa rossonera. Il titolo recita: "De Ketelaere è un caso, il Milan ora va di fretta". Il Bruges chiede ancora troppo al Milan per il talentino Charles De Ketelaere e i Campioni d'Italia vogliono cercare di chiudere l'operazione il prima possibile per dare a Pioli il suo nuovo fantasista. Sullo sfondo rimane sempre la possibilità di Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea e accessibile con la formula del prestito.