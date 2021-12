"È un mercato da Scudetto", si legge in taglio alto della prima pagina odierna del Corriere della Sera. Il Milan deluso da Giroud chiede Beto all'Udinese. L'Atalanta prende Boga dal Sassuolo per 22 milioni, Marotta sonda Frattesi, Scamacca e Raspadori. Scatto Roma per Maitland-Niles, in arrivo dall'Arsenal.