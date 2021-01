Il CorSport in prima pagina: "E' un Milan da festival"

"E' un Milan da festival", titola stamane in apertura di prima pagina il Corriere dello Sport. Ibra prepara Sanremo ma la musica dei rossoneri non cambia: la squadra di Pioli, in dieci dalla mezz'ora, passa a Benevento per due reti a zero, con i gol di Kessie e Leao. I rossoneri si riprendono così subito la testa della classifica, dopo che l'Inter, vincendo per 6 a 2 a San Siro contro il Crotone, si era portata momentaneamente davanti.