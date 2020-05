"Ha vinto il calcio" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Un 'urlo' liberatorio per un primo segnale di ritorno alla normalità. Allenamenti e quarantena: sciolti i nodi. Spadafora dà il via libera alla Serie A: "L'Italia riparte, è giusto che riparta anche il pallone". Il 28 maggio vertice sul riavvio del campionato. Gravina: "Al lavoro per la ripresa".