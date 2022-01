Il CorSport in prima pagina: "Kulusevski offerto al Milan, ma costa troppo"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per il mercato dei rossoneri: "Kulusevski offerto al Milan, ma costa troppo". Lo svedese è in uscita e il Diavolo sarebbe anche disposto a prenderlo, ma la richiesta dei bianconeri, che lo valuta 35 milioni di euro, è troppo alta per il club di via Aldo Rossi. A queste condizioni, l'affare non può andare in porto.