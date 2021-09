Il CorSport in prima pagina: "Milan che rabbia"

"Milan che rabbia" scrive il Corriere dello Sport in apertura stamani. Serata storta per l'arbitro Cakir. Rossoneri sconfitti per 2-1 in casa dall'Atletico Madrid, cammino in Champions League che si complica. Rosso a Kessie e ribaltone Atletico nel finale, con rigore inesistente in pieno recupero. L'Inter invece non va oltre lo 0-0 in casa dello Shakhtar: troppi errori in zona gol. Impresa dello Sheriff in casa del Real Madrid. La strada per le milanesi è in salita.