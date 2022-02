Il CorSport in prima pagina: "Milan-Inter, è una questione di testa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan-Inter, è una questione di testa" è il titolo di stamattina in prima pagina del Corriere dello Sport. Iniziano domani le semifinali di Coppa Italia, con il derby di Milano, poi mercoledì la sfida tra Fiorentina e Juventus. Tra le milanesi sarà una questione di testa, in un momento di appannaggio per entrambe: Pioli e Inzaghi devono ritrovare le loro fonti di gioco.