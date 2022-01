Il CorSport in prima pagina: "Scudetto sospeso"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Scudetto sospeso". Sono infatti a rischio i match di Inter e Napoli. Per i nerazzurri sarebbe la seconda sfida da recuperare in un calendario già molto fitto, con la squadra di Inzaghi che potrebbe ritrovarsi ad inseguire in classifica: può approfittarne il Milan, ma anche lo stesso Napoli, se la Salernitana avrà meno di nove positivi in rosa.