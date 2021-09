Il CorSport in prima pagina su Ibra: "Il Divin Codone"

Torna Zlatan Ibrahimovic e subito va in rete sfoggiando un nuovo look, così il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Il Divin Codone". Due a zero per i rossoneri che dominano la Lazio di Sarri (espulso): in rete Leao e Ibra. La squadra di Pioli raggiunge così la Roma di Mourinho ed il Napoli in testa alla classifica.