Il CorSport in prima pagina sugli anticipi di Serie A: "Maratona Inzaghi. Pulisic a casa Gasp"

Oggi sono in programma due anticipi di Serie A: alle 18.30 c'è Inter-Parma, mentre alle 20.45 è in programma Atalanta-Milan. In vista di queste due sfide, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: "Maratona Inzaghi. Pulisic a casa Gasp". I nerazzurri sono attesi dalla squadra di Pecchia e poi dalla trasferta di Champions League in casa del Bayer Leverkusen, mentre i rossoneri vanno a Bergamo e devono vincere per tenere vive le speranze di rimonta.

Si riporta di seguito il programma della quindicesima giornata di Serie A:

06/12/2024 Venerdì 18.30 INTER-PARMA DAZN

06/12/2024 Venerdì 20.45 ATALANTA-MILAN DAZN/SKY

07/12/2024 Sabato 15.00 GENOA-TORINO DAZN

07/12/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS-BOLOGNA DAZN

07/12/2024 Sabato 20.45 ROMA-LECCE DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-CAGLIARI DAZN

08/12/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-EMPOLI DAZN

08/12/2024 Domenica 18.00 VENEZIA-COMO DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-LAZIO DAZN

09/12/2024 Lunedì 20.45 MONZA-UDINESE DAZN