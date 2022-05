Il CorSport in prima pagina sul mercato: "Giù le mani da Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il mercato si accende. in particolare quello rossonero di un Milan reduce dal titolo di campione d'Italia. "Giù le mani da Leao" titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alle tante richieste per il portoghese che però viene blindato: clausola da 150 milioni. Sponda Inter, i nerazzurri rilanciano per il rinnovo di Ivan Perisic, mentre in casa Napoli si attende l'ufficialità di Oliveira.