Il CorSport in prima pagina sullo Scudetto: "Il Milan lo tocca"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Il Milan lo tocca" scrive il Corriere dello Sport sullo Scudetto. Rossoneri a un punto dal trionfo in Serie A. Battuta l'Atalanta per 2-0 con le reti di Rafael Leao e il coast to coast di Theo Hernandez. Basta un pari con il Sassuolo per lo Scudetto. Pioli: "Il lavoro non è finito". Inzaghi non si arrende e vince a Cagliari: "Tutto è ancora possibile".