Il CorSport racconta: "L'under 23 in C: un serbatoio per la prima squadra"

Questa mattina il Corriere dello Sport racconta il progetto del Milan Futuro che ieri è stato presentato dalle voci di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan, e di Daniele Bonera, allenatore della neonata formazione, in una conferenza stampa a Milanello. Il quotidiano sportivo titola così per spiegare: "L'under 23 in C: un serbatoio per la prima squadra". Nell'occhiello viene chiarito un punto su cui Bonera ha spinto tanto: "Si chiamerà Milan Futuro e ci sarà sinergia totale con il gruppo di Fonseca".

Poi nel sottotitolo si aggiunge in breve: "L'allenatore sarà Bonera, Zeroli il capitano. Per ora gare a Busto Arsizio". Andando con ordine, Daniele Bonera sarà alla prima esperienza su una panchina professionistica dopo un apprendistato di cinque anni nello staff di Pioli. A guidare in campo la squadra sarà Kevin Zeroli, già capitano della Primavera: insieme a lui tanti giovani talenti a partire da Camarda e continuando con Bartesaghi, Simic e Raveyre, solo per citarne alcuni. A occupare il ruolo di Sport Development Director sarà l'americano Jovan Kirovski, voluto da Ibra. Le prime partite si giocheranno a Busto Arsizio ma quando il "Felice Chinetti" di Solbiate Arno sarà pronto, la squadra verrà trasferita lì.