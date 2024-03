Il CorSport recita: "Il Milan accelera con Leao e Pulisic"

La pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, volge al termine e i club possono tornare a concentrarsi sul rush finale dell'anno. Per il Milan, in particolare, c'è tantissimo in gioco: prima di tutto a livello di squadra, con i quarti di finale di Europa League contro la Roma e la volontà di provare a vincere la competizione europea e la possibilità di arrivare secondi in campionato, ma anche a livello individuale, specialmente per Stefano Pioli che si gioca una fetta importante del suo futuro. Per fare questo, la squadra rossonera ha bisogno che i giocatori migliori siano nella condizione migliore.

Per questa ragione stamattina il Corriere dello Sport titola sui due giocatori cruciali in attacco per il Diavolo: "Il Milan accelera con Leao e Pulisic". Con il portoghese a sinistra e l'americano a destra, i rossoneri in attacco sono diventati ancora più imprevedibili. Nel sottotitolo si legge: "Per l'assalto all'Europa Pioli deve affidarsi alle qualità offensive dei due talentuosi rossoneri". Pulisic ha fatto 9 gol e 6 assist in campionato, Leao ha messo a referto 4 reti e 7 assist in Serie A. Il CorSport poi ribadisce come sia Leao che Pulisic da oggi saranno nuovamente al lavoro a Milanello.