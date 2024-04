CorSera: "Resistenza Milan, la Juve si sveglia tardi"

"Resistenza Milan, la Juve si sveglia tardi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che analizza lo 0-0 di ieri a Torino tra bianconeri e rossoneri. La squadra di Pioli, che ha perso Maignan per infortunio durante il riscaldamento, non ha mai tirato in porta, ma è stata molto solida in difesa, nonostante si sia presentata all'Allianz Stadium con una retroguardia inedita. Il Diavolo deve ringraziare anche Sportiello, autore di alcune belle parate che hanno salvato il risultato. Con questo pari, il Milan fa un altro passo importante verso il secondo posto in classifica.

Questo il tabellino di Juventus-Milan di Serie A:

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 71’ McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić (dal 62’ Chiesa); Vlahović (dal 62’ Milik), Yıldız (dal 82’ Miretti). A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Djaló, Rugani; Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah (dal 82’ Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (dal 62’ Bennacer), Reijnders; Pulisic (dal 82’ Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 82’ Zeroli), Leão; Giroud (dal 71’ Okafor). A disp.: Nava, Maignan, Caldara, Simić, Terracciano. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 45’+1 Musah,

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.