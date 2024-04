L'apertura della Gazzetta sulla panchina del Milan: "Lopetegui, c'è il contratto"

"Lopetegui, c'è il contratto", questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta Sportiva in edicola oggi. Il quotidiano analizza le prossime mosse da parte del Milan per iniziare la nuova era e salutare definitivamente Stefano Pioli: "Pronto l'accordo, tre anni a 4 milioni a stagione". Non mancano comunque le alternative nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con l'ex Real Madrid e Siviglia: in cima alla lista dei rossoneri ci sono anche Fonseca e De Zerbi, anche se l'ostacolo maggiore per il tecnico del Brighton resta quello dell'ingaggio.

Intanto ieri sera la squadra milanista ha pareggiato 0-0 in casa della Juventus al termine di una partita piuttosto noiosa che il Milan ha chiuso con zero tiri in porta. C'erano grandi aspettative come sempre su Rafael Leao che ha indossato la fascia da capitano viste le assenze per squalifica di Calabria e Theo Hernandez, ma il portoghese ha deluso anche ieri. Al termine della partita, l'ad Giorgio Furlani lo ha comunque blindato: "Resta qui".