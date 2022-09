Il CorSport recita: "Pioli mette radici «Milan casa mia, vinciamo ancora»"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Corriere dello Sport riprende le parole che Stefano Pioli ha pronunciato nel pomeriggio di ieri in occasione della consegna del premio "Nereo Rocco". Il titolo verte sulle parole dell'allenatore rossonero: "Pioli mette radici «Milan casa mia, vinciamo ancora»". Il contratto scade a giugno, ma non sembra un problema così grave. Il tecnico del Milan ha giurato praticamente fedeltà al club con cui tutto sta andando a gonfie vele: il progetto di entrambe le parti è quello di continuare a crescere insieme, in Italia e in Europa.