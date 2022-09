Il CorSport recita: "Tonali c'è, ora il Milan gli chiede anche i gol"

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport e secondo quanto emerso negli scorsi giorni, Sandro Tonali sarà della partita sabato a Empoli. Il titolo del giornale recita: "Tonali c'è, ora il Milan gli chiede anche i gol". Non solo il solito posto da mediano ma anche il gol: per non avere altri passi falsi come quello contro il Napoli, serviranno anche i gol del centrocampo e l'anno passato Tonali ha abituato bene i tifosi del Diavolo. In queste prime sette giornate, il numero 8 è ancora a secco e chissà che non possa sbloccarsi proprio in Toscana con gli inserimenti che l'anno scorso l'hanno reso famoso.