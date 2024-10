Il CorSport riferisce le parole del "fulcro rossonero" Reijnders: "Stiamo crescendo"

A margine di un evento commerciale rossonero, ieri, il centrocampista olandese del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del suo stato di forma, della sua posizione in campo e in generale del momento della squadra. Il Corriere dello Sport questa mattina lo ha etichettato come il "fulcro rossonero" e poi ha riassunto così nel suo titolo le dichiarazioni offerte dall'ex giocatore dell'AZ Alkmaar reduce dalle partite con l'Olanda in Nazionale: "Stiamo crescendo".

Tra i contenuti più significativi anche quello relativo al modulo utilizzato da Fonseca e la sua posizione all'interno di questo: "4-3-3? Al Milan lo facciamo, ma non è un 4-3-3 vero, perché ci sono due punte; è particolare. Ma col 4-3-3 posso fare bene e giocare da numero 8". E su questo ruolo da numero 8 ha ribadito: "Mi piace giocare prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ Alkmaar. Penso che quella sia la posizione in cui posso incidere di più. Sono un box-to-box".